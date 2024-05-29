37 yıl sonra ilk: Genel nüfus sayımı yapılacak
Irak’ta 37 yıl aradan sonra kasım ayında genel nüfus sayımı yapılacak.
Irak Planlanma Bakanlığı Sözcüsü Abdülzehra el-Hindavi yaptığı açıklamada, 20-21 Kasım’da sayımın yapılacağını belirterek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) de kapsayacak nüfus sayımının 37 yıl aradan sonra ilk genel nüfus sayımı olacağını aktardı.
El-Hindavi, 31 Mayıs’ta deneme amaçlı nüfus sayımı yapılacağını belirterek, 120 bin saymanın eğitim-öğretim yılının sona ermesinin ardından okullarda eğitim alacaklarını kaydetti. El-Hindavi, sayım günlerinin ülkede resmi tatil olacağını açıkladı.
EN SON 22 MİLYON OLARAK AÇIKLANMIŞTI
Irak genelinde son nüfus sayımın 1997 yılında yapılmış, IKBY’nin yer almadığı sayımda ülke nüfusu 22,33 milyon olarak açıklanmıştı. Irak’ın toplam nüfusunun 43 milyon olduğu tahmin ediliyor.
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