Ukrayna Parlamentosu'ndan Zelenski açıklaması: Görevi bırakıyor mu?

Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) Başkanı Ruslan Stefançuk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Anayasa'nın 108. maddesine göre yetkilerini kullanarak görevine devam ettiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:13
Ukrayna Parlamentosu'ndan Zelenski açıklaması: Görevi bırakıyor mu?
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Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) Başkanı Ruslan Stefançuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin görev süresi ile ilgili açıklamasına cevap verdi.

Ukrayna Anayasası'nın 108. maddesinin 1. fıkrasına dikkati çeken Stefançuk, “(Anayasaya göre) Ukrayna Devlet Başkanı, yeni seçilen devlet başkanı göreve gelinceye kadar yetkilerini kullanacaktır. Demokratik toplumlarda buna iktidarın sürekliliği denir" ifadesini kullandı.

Stefançuk, anayasa ve diğer yasalara göre Zelenski’nin devlet başkanı olarak kalacağını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin 5 yıllık görev süresi 20 Mayıs’ta sona eriyordu. Rusya-Ukrayna savaşından dolayı ülke genelindeki sıkıyönetim rejimi nedeniyle devlet başkanı seçimi yapılmamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görev süresiyle ilgili, "Teknik açıdan bana göre (Ukrayna'da) tek meşru iktidar parlamento ve (Ukrayna Parlamentosu) Rada başkanıdır" demişti.


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