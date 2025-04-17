4 bin yıllık müzik aleti bulundu: 'Türünün ilk örneği'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:53

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:53

Arkeologlar, Umman'ın güneydoğusunda yer alan Dahwa bölgesindeki kazılarda, ilk bakışta bağımsız iki disk gibi görünen ancak daha sonra tek bir müzik aletinin parçaları olduğu anlaşılan ziller ortaya çıkardı.

M.Ö. 2200 ila M.Ö. 2000 yıllarına tarihlenen bu bulgu, Bronz Çağı’na ait nadir müzik aletlerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Bilim insanları, bu önemli keşfi 8 Nisan'da Antiquity adlı saygın arkeoloji dergisinde “Dahwa’dan Bronz Çağı Zilleri: Umman'da İndus Müzik Gelenekleri” başlıklı akademik makaleyle duyurdu. Zillerin İndus Vadisi Uygarlığı’yla kültürel temaslara işaret edebileceği ifade edildi.

BOYUTLARI VE YAPISI DİKKAT ÇEKİCİ

Kazılarda ortaya çıkarılan zillerin her biri 138 mm çapında, ince duvarlı ve merkezlerinde 4,2 mm çapında delikler bulunuyor. Yüzeylerinde herhangi bir hasar olmaması, bu zillerin kasıtlı ve özenli bir şekilde saklandığını düşündürüyor.

Arkeologlar, zillerin binlerce yıl boyunca toprak altında birbirine aşınarak hasar aldığını da belirtti.

Uzmanlara göre bu ziller, tapınak inşası gibi ritüel amaçlarla kullanılmış olabilir. Dahwa’daki keşif, Tunç Çağı’nda müziğin yalnızca eğlence değil, aynı zamanda dini ve sosyal törenlerin bir parçası olduğunu düşündürüyor.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Khaled Douglas, Archaeology dergisine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu ziller, Umman’da iyi belgelenmiş arkeolojik bağlamda bulunan türünün ilk örneği. Hem kronolojik olarak erken döneme ait olmaları hem de yapısal benzersizlikleriyle dikkat çekiyor. Bu keşif, bölgedeki müzik kültürüne dair bilinen birçok varsayımı sorgulamamıza neden oldu.”

MÜZİĞİN KADİM GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR

Arkeologlar, antik müzik aletleri hakkında bilgi eksikliğinin, genellikle organik malzemelerin zamanla yok olması nedeniyle yaşandığını belirtiyor. Bu yüzden metal alaşımlı zillerin günümüze ulaşmış olması, bilim insanları için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

Araştırmacılar, Dahwa zillerinin müzik, dans ve kült arasında nasıl bir bağ kurduğunu anlamak için ileri analizlere devam edeceklerini bildiriyor. Çalışmada şu ifadelere yer verildi:

“Bu ziller, Arap Körfezi çevresindeki kültürler arasında erken dönem etkileşimin göstergesi olabilir. Tunç Çağı toplumlarında müziğin çok yönlü rolü, ilerleyen araştırmalarda daha da aydınlatılacaktır.”