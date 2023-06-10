40 gün önce düşen uçaktaki 4 çocuk sağ olarak bulundu

Yayınlanma: 10.06.2023 - 13:58

Güncelleme: 10.06.2023 - 14:48

40 gün önce Kolombiya'nın güneyindeki bir ormanda düşen küçük uçaktaki 4 çocuk, Caqueta eyaletinde sağ olarak bulundu.

"Mucize" olarak açıklanan olayda, 13, 9, 4 yaşlarındaki kardeşler ve 12 aylık olan bir bebeğin de kazadan olarak kurtulduğu açıklandı.

Kolombiya ordusu tarafından Umut Operasyonu adı verilen dört kardeşi bulma görevi, 40 günden bu yana ormandaki yaşam şartlarının zor olmasına rağmen başarıyla tamamlandı.

Ordu tarafından paylaşılan fotoğraflarda, üçü kız biri erkek olan dört çocuk, kurtarma ekipleri tarafından gerekli sağlık kontrolünden de geçtiler.

Ordunun özel operasyonlardan sorumlu ortak komutanı General Pedro Sanchez, "İmkânsızı mümkün kılmak için gereken her şeyi yaptık, uyduları kullandık, mesaj gönderen, yiyecek gönderen, el ilanları gönderen, umut gönderen uçakları kullandık" dedi.

Yerli kabilelerden düzinelerce gönüllü de çocukları aramaya yardımcı olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Caqueta'daki Araracuara ile Guaviare eyaletindeki San Jose del Guaviare kenti arasında sefer yapan ve yedi kişiyi taşıyan Cessna 206 tipi uçağın, 1 Mayıs günü erken saatlerde motor arızası nedeniyle acil durum alarmı vermesinden bu yana uçaktaki çocuklar ormanda kaybolmuşlardı.

Kazadan iki hafta sonra, 16 Mayıs'ta, bir arama ekibi uçağı ormanda yetişkinlerin cesetlerine ulaştı, ancak küçük çocuklar hiçbir yerde bulunamamıştı.

Pilot ve çocukların annesi de dahil olmak üzere üç yetişkinin kazada hayatını kaybettiği ve cesetlerinin uçağın içinde bulunduğu bildirilmişti.