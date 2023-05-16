Peru, Meksika ve Kolombiya arasında 'devlet başkanı' tartışması

Yayınlanma: 16.05.2023 - 08:18

Güncelleme: 16.05.2023 - 08:19

Peru Dışişleri Bakanı Ana Cecilia Gervasi, televizyonda yaptığı konuşmada, Meksika ve Kolombiya'nın kendilerine yönelik açıklamalarının bölgedeki demokratik ilke ve değerlerle uyuşmadığını bildirdi.

Petro ve Lopez Obrador'a tepki gösteren Gervasi, "Yakın zamanda yaptıkları müdahaleci, sorumsuz ve ideolojik açıklamalarını bütünüyle reddediyoruz. Boluarte, uluslararası toplum tarafından tanınan meşru devlet başkanıdır" ifadesini kullandı.

Lopez Obrador'un Pasifik İttifakı dönem başkanlığını Peru'ya devretmeyi reddetmesine değinen Gervasi, Meksika'nın ülkesindeki bağımsız ve tarafsız yargının kararlarını sorgulamaya hakkı olmadığını belirtti.

Gervasi, her iki devlet başkanının kendi ülkelerinde yaşadıkları iç sorunları başka yerlere çekerek gizlemeye çalıştıklarını savunarak, Lopez Obrador'u Pasifik İttifakı'nın çalışmalarını engellemekle suçladı.

MEKSİKA'DAN PERU'YA TEPKİ

Lopez Obrador, Ulusal Saray'daki basın toplantısında, 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden azledilen eski Peru Cumhurbaşkanı Petro Castillo'yu hatırlatarak, Peru Cumhurbaşkanı Boluarte'yi "gaspçı" Castillo'nun ise bir darbe kurbanı olduğunu belirtti.

Peru'nun mevcut hükümetinin yasal ve meşru olmadığını savunan Lopez Obrador, kendilerinin yürüttüğü Pasifik İttifakı dönem başkanlığını Peru'ya devretmeyeceklerini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise Twitter hesabındaki paylaşımında, Peru mevcut yönetimini eleştirerek, "Burası Kolombiya, Peru'da yaşanılanlar burada olmaz. Burada demokrasi, adalet ve barışa doğru kararlı adımlar atılır" ifadesine yer verdi.