40 yıl boyunca öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmen hapse atıldı

Yayınlanma: 12.11.2024 - 13:07

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:51

İngiltere'de David Pickthall adındaki bir adam, 1980 ve 2021 yılları arasında Londra'nın doğusundaki Brentwood ve Upminster'da 19 kişiye karşı işlenen suçlarla ilgili olarak soruşturuldu.

66 yaşındaki Pickall, suçların işlendiği zaman diliminin bir kısmında Londra'nın Havering ilçesinde koro şefi ve Brentwood'da öğretmen olarak çalışıyordu.

Pickthall, 2015 yılında Kraliçe'nin Doğum Günü Onur Listesi'nde eğitim ve hayır işlerine verdiği hizmetlerden dolayı MBE unvanına layık görülmüş ve aralarında Wallace ve Gromit'in de bulunduğu bir dizi TV ve film projesinde çalışmıştı.

Chelmsford Crown Mahkemesi'nde 16 kez cinsel istismar, 10 kez taciz ve üç kez de bir çocuğun uygunsuz görüntüsünü çekme suçlarını kabul etmesinin ardından hapse atıldı.

Pickthall başlangıçta 37 suçlamayla karşı karşıya kaldı, ancak mahkemede suçlamalar 29'a indirildi ve polis, suçlamaların hala 19 mağdura karşı işlediği tüm suçları kapsadığını söyledi.

“YIRTICI VE MANİPÜLATİF BİR PEDOFİL”

Hakim Mary Loram KC, Pickthall'a hapis cezasını verirken, “Yıllar içinde suçlarını adapte etmiş, yırtıcı ve manipülatif bir pedofil olduğuna hiç şüphe yok. Eğer tutuklanmamış olsaydınız devam edecektiniz” dedi.

Essex Polisi'nden Dedektif Memur Chelsie Stamford, “Bu davada mağdurların öne çıkıp başlarına gelenleri bize anlatarak gösterdikleri gücü övmek istiyorum. David Pickthall onları hayatları boyunca akıllarından çıkmayacak bir çileye maruz bıraktı” dedi.

Pickthall'ın, “öncelikle Brentwood Okulu'ndaki öğrencilerine ve eski öğrencilerine karşı işlenen bir dizi yırtıcı cinsel suçu” kabul ettiğini söyleyen Savcı Fiona Ryan, “gizliden gizliye genç ergen erkeklere dokunmaya ve onları gözetlemeye meraklı olduğunu ve sahip olduğu pozisyonlar nedeniyle arzularının kolayca tatmin edildiğini”belirtti.

Ryan, Pickthall'ın “öğretim tarzının bir parçasıymış gibi davranarak” erkek çocuklara cinsel saldırıda bulunduğunu ve “yanlış bir şey yaptıkları için hafif bir ceza kisvesi altında onları gıdıklayarak başladığını” söyledi.

Pickthall'ın ellerini iç çamaşırlarının içine sokmaya kadar ilerlediğini ve evini ziyaret eden öğrencilere alkol verdiğini de belirten Ryan, Pickthall'ın öğrencileri “misafir odası” olarak adlandırdığı yerde kalmaya teşvik ettiğini ve orada pornografi bulundurduğunu söyledi.

Bir öğrencinin orada gizli bir video kamera bulduğunu ve Pickthall'ın ziyaretçileri bununla kaydettiğini belirten Ryan, “O (Pickthall) kendi cinsel tatmini için en mahrem görüntülerden bazılarını seçti ve sakladı” diye konuştu.

Ryan, 2021 yılında Pickthall'ın “başlangıçta 17 yaşındaymış gibi davranan” sahte bir sosyal medya profili kullandığını ve reşit olmayan bir çocuktan sürekli penisinin fotoğrafını istediğini ve çocuğun da sonunda bunu gönderdiğini ifade etti.

“SONSUZA KADAR AKLIMDAN ÇIKMAYACAK”

Yasal nedenlerden dolayı adı açıklanmayan ve “Mark” takma adı verilen mağdurlardan biri, hüküm öncesinde Pickthall'ın kendisini 12 yaşından itibaren istismar ettiğini söyledi.

Şu anda 50'li yaşlarında olan Mark, kendisine müzik öğreten Pickthall'ın kendisini istismar ettiğini ve uygunsuz bir şekilde dokunmaya başladığını ifade etti.

Bu durumun yaklaşık dört yıl boyunca devam ettiğini söyleyen Mark, “O zamanlar işin fiziksel ve cinsel yönü gerçekten tatsızdı ama aklımda kalan bu değildi. Bana verdiği zararın yüzde 90'ının psikolojik olduğunu söyleyebilirim. Bana söylediği şeylerden biri, ki bu her zaman aklımdan çıkmayacak, şuydu... bana 'kimse seni çekici bulmayacak ya da sevmeyecek ve sana gösterdiğim fiziksel ilgi için minnettar olmalısın çünkü başka kimse sana bunu vermeyecek' dedi” diye konuştu.