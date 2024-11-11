İngiltere Premier Lig'de küfür eden hakemin lisansı askıya alındı!

İngiltere Premier Lig'de görev yapan İngiliz hakem David Coote'un lisansının askıya alındığı açıklandı.

İngiltere Premier Lig'de küfür eden hakemin lisansı askıya alındı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 21:32

İngiltere'de gündem olan hakem David Coote'un geleceği hakkında karar verildi.

İngiltere'de hakem görevlendirmelerini yapan PGMOL, sosyal medyada yayılan bir videoda Liverpool'a ve Jürgen Klopp'a küfür ettiği tespit edilen hakem David Coote'un hakemlik lisansının askıya alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; ilgili video sebebiyle hakkında soruşturma açılan Coote, soruşturma sona erene kadar hakemlik yapamayacak.

LIVERPOOL'UN MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Öte yandan Coote, Liverpool'un Premier Lig'de oynadığı Aston Villa maçında düdük çalmıştı. Liverpool, karşılaşmayı 2-0 kazanmayı bilmişti.


Etiketler: #David Coote #hakem #İngiltere Premier Lig

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