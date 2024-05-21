400 dolarlık ananas yok satıyor

Bir şirketin üretip Rubyglow (Yakut parıltısı) adını koyduğu ananaslar bu ay ABD'de satışa sunulduğunda 400 dolara yaklaşan fiyatıyla pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Daha da ilginci, bu meyvelerin yok satması.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 16:01
400 dolarlık ananas yok satıyor
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Melezleme yöntemiyle sıradışı rengini alan meyve, onu satan şirket için prestij göstergesi oldu. Güney Kaliforniya'daki lüks manav Melissa's Produce, "Bu sıradışı meyveyi yalnızca biz sattığımız için gururluyuz" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, şirketin halkla ilişkiler müdürü Robert Schueller, ellerindeki ananasların çoğunu Las Vegas ve Kaliforniya'daki lüks restoranlara sattıklarını açıkladı. 

Sosyal medyada nüfuz sahibi olan şeflerden Bo Corley, Rubyglowları kesinlikle çok güzel bulduğunu söylerken o parayı hak etmediklerini de bildirdi. Farkınıysa şöyle anlattı:

"Çok fazla ananas yiyince ağızda oluşan acılık bunda yok."

Corley'den konu hakkında görüş alan CNN de 400 dolarla çok lüks bir restoranda yemek yenebileceğini hatırlattı. Amerikan kanalı, pek çok Amerikalı işsizlik ve enflasyonla boğuşurken böylesine pahalı bir meyvenin satılmasının şaşırtıcı olduğunu da bildirdi. 

15 yıldır geliştirilen bu ananaslar, Kosta Rika'da yetiştiriliyor. Şirket, bir meyvenin büyümesinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü belirtiyor. Bu yıl yalnızca birkaç bin adet Rubyglow ananasının piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ABD'de satışa sunulan meyve, ilk olarak yıl başında Çin'de piyasaya sürülmüştü. 

Şirket 2020'de de Pinkglow (pembe parıltı) ananaslarını satışa sunmuştu. 50 dolara piyasaya sürülen meyve, artık 8 ila 29 dolara alınabiliyor. Anneler Günü gibi özel anlarda hediye olarak veriliyor.

Son yıllarda üretilen lüks meyveler yeni bir pazarı büyütüyor. Elma, mandalina ve çilek gibi meyveler melezlenerek herkesin alamayacağı fiyatlarla satılıyor. 


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