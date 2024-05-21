ABD ve AB'ye meydan okudu: 'Ukrayna stratejisi tamamen başarısız...'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa ve ABD tarafından Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin geliştirilen stratejinin “tamamen başarısız” olduğunu ileri sürdü.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:55
ABD ve AB'ye meydan okudu: 'Ukrayna stratejisi tamamen başarısız...'
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Japonya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Sasakawa Barış Vakfı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa ve ABD tarafından Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin geliştirilen stratejinin “tamamen başarısız” olduğunu savundu.

Szijjarto, “Avrupa ve ABD tarafından savaşa bir cevap, bir tepki olarak ortaya konan strateji tamamen başarısız oldu” dedi. 

Bunun küresel çoğunluğa sahip ülkelerin görüşü olduğunu belirten Szijjarto, şunları söyledi:

“İki yıldan daha uzun bir süre önce ilk yaptırım paketini tartıştığımızda bu soruyu (yaptırımların hedefleri hakkında) gündeme getirmiştim. O zaman aldığım cevap, 'Peter, yaptırımların amacı Rusya'ya ekonomik olarak diz çöktürmek ve ardından bu savaşın sonucuna yaklaşmak' oldu. Rusya ekonomik olarak diz çökmüş durumda mı? Hem de hiç değil. Savaşın sonucuna yaklaştık mı? Kesinlikle hayır.”

Szijjarto, yaptırımların Avrupa ekonomisi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ve “Rus enerji kaynaklarından kurtuldukları için çok gurur duyan” Batı Avrupa ülkelerinin aslında bu kaynakları dolaylı olarak satın aldıklarını belirtti. 

Buna örnek olarak Hindistan'dan gelen petrol tedarikini gösteren Szijjarto, “Şimdi 14. yaptırım paketini görüşüyoruz. Anlıyor musunuz? Aynı şeyle on üç kez başarısız oldunuz, on dördüncüyü deneyin. Bu biraz Macar mantığına aykırı” ifadelerini kullandı. 


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