Yakalanan 16 düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı!
Balıkesir'de 16 düzensiz göçmen ile 8 insan kaçakçısı yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16 düzensiz göçmen ile 8 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, 8 insan kaçakçısı tarafından Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla düzensiz göçmen götürüleceği bilgisi alındı.
Operasyon düzenleyen ekipler, 16 düzensiz göçmen ile 8 göçmen kaçakçısını yakaladı. Operasyonda, 13 sentetik hap, 0,78 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, Bandırma Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 8 insan kaçakçısının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilitli kapının ardında ahlaksız teklif
- İlhan Cihaner'den Muharrem İnce'ye yanıt
- 'İnce'yi uyarmak zorunda kaldım'
- Akşener'den seçim sonrası için bomba mesaj
- 'Muhalefetle 2. balayı olur'
- New York Times'ın Kılıçdaroğlu yazısında Erdoğan vurgusu
- Paramız nasıl pul oldu?
- Beşiktaş’ın yıldızı Dele Alli'den kötü haber
- Seçime 27 gün kala... Kur için 3 senaryo
- İsmi ima bile edilmezken...