Yakalanan 16 düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı!

Balıkesir'de 16 düzensiz göçmen ile 8 insan kaçakçısı yakalandı.

AA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 12:00
Yakalanan 16 düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı!
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16 düzensiz göçmen ile 8 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, 8 insan kaçakçısı tarafından Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla düzensiz göçmen götürüleceği bilgisi alındı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 16 düzensiz göçmen ile 8 göçmen kaçakçısını yakaladı. Operasyonda, 13 sentetik hap, 0,78 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, Bandırma Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 8 insan kaçakçısının jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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