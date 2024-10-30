400 yıllık 'vampirin' yüzü yeniden oluşturuldu

Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:52

Güncelleme: 30.10.2024 - 17:52

Bilim insanlarından oluşan bir ekip DNA, 3D baskı ve modelleme kili kullanarak 400 yıl önce “vampir” olduğuna inanılan bir kadının yüzünü yeniden oluşturdu.

Ayağında bir asma kilit ve boynunda demir bir orakla gömülen “Zosia”, komşuları tarafından “vampir” olmasından korkulan onlarca kişiden biriydi.

İsveçli arkeolog Oscar Nilsson, “Bu bir bakıma gerçekten ironik: Onu gömen bu insanlar, ölümden geri dönmesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biz de onu hayata döndürmek için elimizden gelen her şeyi yaptık” dedi.

2022 YILINDA KEŞFEDİLMİŞTİ

Yerel halk tarafından “Zosia” olarak adlandırılan ceset, 2022 yılında Torun Nicolaus Copernicus Üniversitesi'nden bir arkeolog ekibi tarafından bulunmuştu.

Nilsson, öldüğünde 18-20 yaşlarında olan “Zosia”nın kafatasının analizinin, bayılma ve şiddetli baş ağrılarının yanı sıra olası zihinsel sağlık sorunlarına neden olabilecek bir sağlık sorunundan muzdarip olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ekibe göre, mezar alanında bulunan orak, asma kilit ve bazı ahşap türlerinin o dönemde vampirlere karşı koruyucu büyülü özelliklere sahip olduğuna inanılıyordu.

“Zosia”nın yaşamı hakkında çok az şey biliniyor, ancak Nilsson ve Pien ekibi birlikte gömüldüğü eşyaların onun varlıklı, muhtemelen soylu bir aileden geldiğine işaret ettiğini söylüyor.

Nilsson'un yeniden yaratımı, kafatasının 3D baskılı bir kopyasını oluşturmakla başladı ve ardından gerçekçi bir yüz oluşturmak için “kas” hamuru kil katmanları oluşturdu.

Nilsson, “Bir yüzün ölümden geri dönüşünü izlemek çok duygusal, özellikle de bu genç kızın hikayesini bildiğinizde” dedi.