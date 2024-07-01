İkiz Vampir Avcıları filminin konusu ne? İkiz Vampir Avcıları filminin oyuncuları kim?
İkiz Vampir (The Twins Effect) Avcıları filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İkiz Vampir Avcıları filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İkiz Vampir Avcıları filminin konusu ne? İkiz Vampir Avcıları filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İkiz Vampir Avcıları filminin yönetmen koltuğunda Donnie Yen ve Dante Lam oturuyor. Filmin senaristliğini Wai Lun Ng ve Hing-ka Chan üstleniyor. Peki, İkiz Vampir Avcıları filminin konusu ne? İkiz Vampir Avcıları filminin oyuncuları kim?
İKİZ VAMPİR AVCILARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Dünyayı istila etmek isteyen bir vampirle mücadele eden iki genç kızın hikayesini konu alan aksiyon komedi türündeki film, dövüş sahneleriyle göz dolduruyor.
İKİZ VAMPİR AVCILARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ekin Cheng
Edison Chen
Jackie Chan
Karen Mok
Bey Logan
Charlene Choi
Gillian Chung
Anthony Wong Chau-sang
Mickey Hardt
Josie Ho
Philip Ng
Winnie Leung
Mark Strange
Jason Chong
Ricardo Mamood-Vega
Digger Mesch
Don Ferguson
Maggie Lau
İKİZ VAMPİR AVCILARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İkiz Vampir Avcıları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'den açıklama geldi!
- 'Bu edepsiz federasyondan bir an önce kurtulmalı'
- Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü
- Çalışanların hesabına 37 bin 200 TL yatacak
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- İzmir'de tüp patlaması: 1 gözaltı
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- Kuyumcular artık bu altını almayacak
- İspanyol ekip Fenerbahçeli yıldıza göz dikti!
- İstenen asgari ücret rakamını açıkladı!