Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:33

Güncelleme: 01.07.2024 - 10:33

İkiz Vampir Avcıları filminin yönetmen koltuğunda Donnie Yen ve Dante Lam oturuyor. Filmin senaristliğini Wai Lun Ng ve Hing-ka Chan üstleniyor. Peki, İkiz Vampir Avcıları filminin konusu ne? İkiz Vampir Avcıları filminin oyuncuları kim?

İKİZ VAMPİR AVCILARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünyayı istila etmek isteyen bir vampirle mücadele eden iki genç kızın hikayesini konu alan aksiyon komedi türündeki film, dövüş sahneleriyle göz dolduruyor.

İKİZ VAMPİR AVCILARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ekin Cheng

Edison Chen

Jackie Chan

Karen Mok

Bey Logan

Charlene Choi

Gillian Chung

Anthony Wong Chau-sang

Mickey Hardt

Josie Ho

Philip Ng

Winnie Leung

Mark Strange

Jason Chong

Ricardo Mamood-Vega

Digger Mesch

Don Ferguson

Maggie Lau

İKİZ VAMPİR AVCILARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İkiz Vampir Avcıları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.