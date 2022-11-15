4,81 milyon dolarlık çek buldu, 6 paket şekerleme kazandı

15 Kasım 2022 Salı, 16:29

Alman vatandaşı Anouar G, annesine yaptığı ziyaretten dönerken bir tren peronunda 4,81 milyon dolar (89,51 milyon TL) tutarında bir çek buldu.

Çekin, süpermarket şirketi Rewe tarafından Haribo'ya verildiğini ancak bir şekilde kaybolduğunu fark eden Anouar, Haribo şirketi ile temasa geçti.

"BİRAZ UCUZ OLDU..."

Frankurt'ta yaşayan Anouar, yerel medyaya demecinde, "Üzerinde o kadar büyük bir meblağ vardı ki telaffuz bile edemedim" ifadelerini kullandı.

Haribo'nun avukatlarından biri kendisiyle temasa geçtiğinde, Anouar'dan çeki geri istemek yerine imha etmesini ve buna kanıt olarak bir fotoğraf göndermesini talep etti.

Anouar, bu emirlere uydu ve birkaç gün sonra Alman şekerleme şirketinden bir teşekkür jesti olarak içinde sadece altı paket şekerleme bulunan bir kutu geldi. Anouar bu jest için "Bunun biraz ucuz olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

Her ne kadar Anouar, şirketi milyonlarca dolar zarardan kurtarmış olsa da Haribo bu davranışı 'standart' olarak tarif etti.

Şirket yetkilisi yerel medyaya demecinde, "İsimli bir çek olduğu için şirketimiz dışında kimse bu çeki kullanamazdı. Bu, teşekkür olarak gönderdiğimiz standart bir paketti" ifadelerini kullandı.