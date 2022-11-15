4,81 milyon dolarlık çek buldu, 6 paket şekerleme kazandı
Şekerleme şirketi Haribo'nun kaybettiği yaklaşık 90 milyon TL'lik çeki bulan adam, yardımına karşılık olarak şirketten altı paket şekerleme aldı.
Alman vatandaşı Anouar G, annesine yaptığı ziyaretten dönerken bir tren peronunda 4,81 milyon dolar (89,51 milyon TL) tutarında bir çek buldu.
Çekin, süpermarket şirketi Rewe tarafından Haribo'ya verildiğini ancak bir şekilde kaybolduğunu fark eden Anouar, Haribo şirketi ile temasa geçti.
"BİRAZ UCUZ OLDU..."
Frankurt'ta yaşayan Anouar, yerel medyaya demecinde, "Üzerinde o kadar büyük bir meblağ vardı ki telaffuz bile edemedim" ifadelerini kullandı.
Haribo'nun avukatlarından biri kendisiyle temasa geçtiğinde, Anouar'dan çeki geri istemek yerine imha etmesini ve buna kanıt olarak bir fotoğraf göndermesini talep etti.
Anouar, bu emirlere uydu ve birkaç gün sonra Alman şekerleme şirketinden bir teşekkür jesti olarak içinde sadece altı paket şekerleme bulunan bir kutu geldi. Anouar bu jest için "Bunun biraz ucuz olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.
Her ne kadar Anouar, şirketi milyonlarca dolar zarardan kurtarmış olsa da Haribo bu davranışı 'standart' olarak tarif etti.
Şirket yetkilisi yerel medyaya demecinde, "İsimli bir çek olduğu için şirketimiz dışında kimse bu çeki kullanamazdı. Bu, teşekkür olarak gönderdiğimiz standart bir paketti" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor
- ''Telefon yerine bant geldi''
- Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü
- Perşembe Yaylası'nda sonbahar güzelliği
- ''Yılda 50 tane satamıyoruz artık''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Benim edindiğim bilgi, Soylu'nun...'
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya cevap
- 'Ekmek paramı kazandığım simitler korudu...'
- Aleyna'yı ağır yaralayan kazada 'itiraz' kabul edildi
- Reuters'ın PKK haberine Çataklı'dan tepki
- BTP lideri Baş'tan dikkat çeken paylaşım
- Bu bant dökülen saçları geri çıkarıyor
- Kıyafetlerine dikkat çekti
- 'Bir saniye tahammül edemiyoruz'
- İnternet yasağı yasal mı?