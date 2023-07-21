5 milyon yıllık fosiller, 2 yeni kılıç dişli kedi türünü ortaya çıkardı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 12:00

Bilim insanları, yaklaşık 5,2 milyon yıl önce Afrika'da dolaşan ve daha önce hiç görülmemiş iki kılıç dişli kedi türünün kalıntılarını ortaya çıkardı.

Yeni bir araştırmaya göre, bu keşifler, araştırmacıların bu nesli tükenmiş kedi canlıları grubu hakkında daha önce bildiklerini değiştirdi.

Araştırmacılar, yeni bulguların o dönemde meydana gelen çevresel değişikliklere de ışık tutabileceğini, bunun da insan atalarının neden iki ayak üzerinde yürümeye başladığını ortaya çıkarmaya yardımcı olabileceğini kaydetti.

Yeni bulunan iki tür olan Dinofelis werdelini ve Lokotunjailurus chimsamyae'nin kısmi kalıntıları, bilinen diğer iki tür olan Adeilosmilus kabir ve Yoshi obscura'nın kemikleriyle birlikte Güney Afrika'nın batı kıyısındaki Langebaanweg kasabası yakınlarında ortaya çıkarıldı.

Bu dört tür, kılıç dişli kedi türlerinin çoğunu içeren soyu tükenmiş bir kedi yırtıcıları grubu olan Machairodontinae'nin alt familyasına ait olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, yeni bulguların, kılıç dişli kedilerin çoğunluğunun daha önce düşünülenden çok daha yaygın olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Çalışmada araştırmacılar, yeni ortaya çıkarılan türlerin kemikleri ile bilinen kılıç dişli kedileri karşılaştırarak grup için yeni bir soy ağacı oluşturdu.