5 ve 6 yaşlarındaki çocuklar vahşice öldürüldü

Yayınlanma: 22.04.2023 - 14:48

Güncelleme: 22.04.2023 - 14:48

Güney Afrika'nın Soweto kentinde, 5 yaşındaki Nqobile Zulu ve 6 yaşındaki arkadaşı Tshiamo Ramanye, sokakta oynarlarken kaçırıldı.

İki çocuğun cesetleri, aileleri tarafından kayıp olarak bildirildikten bir gün sonra kentin farklı bölgelerinde bulundu. Yetkililerin "korkunç" olarak tanımladığı saldırıda, cesetlerin cinsel organlarının, burunlarının ve dudaklarının kesilmiş olduğu görüldü.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 6 yaşındaki Tshiamo Ramanye'nin büyükannesi Nqobile Ndlovu, yaşadığı kaybın ardından "Çok kızgınım. Torunumu kaybettim. O, 2020'de ölen ilk çocuğumun oğluydu" ifadesinde bulundu.

Cinayetler bölgede bir seri katilin varlığına dair endişeleri arttırırken, politikacı Crezane Bosch "Çok sık olarak, kaybolan ve çoğu zaman ölü bulunan küçük çocuk vakaları duyuyoruz" dedi.

