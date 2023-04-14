Gözler BRICS zirvesinde: Putin, Güney Afrika'da tutuklanacak mı?

Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:16

Güncelleme: 14.04.2023 - 13:16

Ağustostaki BRICS zirvesine ev sahipliği yapacak olan Güney Afrika'da, zirveye katılması beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) çıkardığı yakalama kararı endişe yaratıyor.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın sözcüsü Vincent Magwenya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm liderlerin zirveye katılması bekleniyor. Ancak ICC'nin yakalama kararı ayakbağı yaratıyor" diye konuştu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Magwenya durumun inceleme altında olduğunu söyledi.

Yerel basına konuşan hükümet yetkilileri ise Putin'in zirveye çevrimiçi olarak katılma seçeneğinin de masada olduğunu söyledi.

Bir hükümet yetkilisi, "Ramaphosa yönetimi, ICC'den ayrılma kararını iptal eden yönetimdir. Bu nedenle Putin'in gelmesine izin vererek kendi kararlarına karşı durmazlar. Uzun vadede ülkenin çıkarlarına zarar verecek kararlar almak istemiyorlar. Güney Afrika, parya devlet olmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Dünyanın yükselişteki 5 ekonomisinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) çok kutuplu bir sistem arayışı için bir araya geldiği BRICS'in Güney Afrika'da yapılacak zirvesine Putin'in yanı sıra, Hindistan, Brezilya ve Çin liderlerinin de katılması bekleniyor.

Ancak ICC'nin bir üyesi olan Güney Afrika'nın yasal olarak, hakkında yakalama kararı bulunan Putin'i kendi topraklarına ayak basar basmaz gözaltına alması gerekiyor.

Güney Afrika'da ana muhalefetteki Demokratik İttifak da bunu hatırlatarak iktidara Putin'i tutuklama çağrısı yaptı. Muhalefet ayrıca ICC'ye de hükümete baskı yapması çağrısında bulundu.

Ülkedeki sol partilerse Putin'in hoş karşılanmasını ve onun yerine ülkenin ICC üyeliğinden çekilmesini istiyor.

Güney Afrika hükümetinin Kremlin'le yakın ilişkileri olduğu biliniyor. Ukrayna savaşının ardından Rusya'yı kınamayı reddeden Pretorya hükümeti, tarafsız kalmayı tercih ettiğini ve savaşa diyalog yoluyla son verilmesi gerektiğini belirten bir açıklama yapmıştı.

Bu yılın ilk aylarında da Güney Afrika, Çin ve Rusya ortak bir askeri tatbikatta bir araya gelmişti.

Güney Afrika'yla Rusya arasındaki bağlar, Kremlin'in şu an iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi'ni apartheid rejimine karşı desteklediği döneme kadar uzanıyor.