Güney Afrika’da çiftlik evine silahlı baskın: 10 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde silahlı saldırganlar tarafından bir çiftlik evine düzenlenen baskında 10 kişinin öldüğü belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 15:43
Güney Afrika’da çiftlik evine silahlı baskın: 10 ölü
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Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Pietermaritzburg kentindeki bir çiftlik evine silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, evin çevresine pusu kuran saldırganların 7’si kadın 10 kişiyi öldürdüğü ifade edildi.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik kordonuna alarak operasyon başlattı. Polis açıklamasında 2 saldırganın yakalandığı, bir saldırganın ise vurularak öldürüldüğü belirtildi. Polisin diğer saldırganı aradığı kaydedilirken olay yerinde 3 silahın ele geçirildiği bildirildi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Her yıl yaklaşık 20 bin cinayetin işlendiği kaydedilen Güney Afrika Cumhuriyeti, dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor.


Güney Afrika Cumhuriyeti çiftlik evi silahlı baskın

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