Afrikalı liderden ABD'ye sert yanıt: Bize demokrasi öğretemez!

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Afrika turu Zambiya muhalefet lideri Fred M’membe’den tarafından eleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 16:42
Afrikalı liderden ABD'ye sert yanıt: Bize demokrasi öğretemez!
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Kamala Harris, Afrika ziyaretinde Zambiya’ya da gelerek Hindistanlı büyükbabasının evini ziyaret etmişti. Çin ve Rusya’nın Afrika’da artan etkisine karşı başlatıldığı ilan edilen kıta turu, Afrikalılar tarafından beklendiği kadar hoş karşılanmadı.

BİZE DEMOKRASİ ÖĞRETEMEZ

Zambiya Sosyalist Partisi lideri M’membe, “Patrice Lumumba’nın katilleri, Kwame Nkrumah’ı devirenler, Nasır’ı öldürenler, Muammer Kaddafi’yi öldürenler bugün bize demokrasiyi öğretmeye geliyorlar.” dedi. Zambiyalı lider, “Afrika’da pek çok hükümeti deviren, dünyanın her yerinde darbelere öncülük eden, liderlerimizi öldüren bir ülke bize bu sicille bize demokrasi öğretemez.” dedi. M’membe, ABD’nin Afrika’nın yağmalanması ve köleleştirilmesi üzerine kurulmuş bir ülke olduğunu ve hala Afrika’ya saygı duymadığını vurguladı.


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