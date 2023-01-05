Pakistan'dan TTP açıklaması: Şartlar dahilinde müzakereler yeniden başlayabilir

05 Ocak 2023 Perşembe, 07:53

Pakistan'daki haberlere göre, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, başkent İslamabad’da yaptığı basın açıklamasında, Pakistan Talibanı'nın (TTP) anayasanın sınırları altına girmeye karar vermesi ve devlet iradesine karşı koymaması halinde örgütle müzakerelerin yeniden başlayabileceğini ifade etti.

Sanaullah, Ulusal Güvenlik Komitesi’nde hiçbir militan faaliyete tolerans gösterilmeyeceğine dair karar alındığını anımsatarak, “İyi ve kötü terörist arasında bir ayrım yapılmayacak” dedi.

TTP'DEN TEHDİT

TTP ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin “örgüte karşı savaş ilan ettiği” gerekçesiyle Pakistan Halk Partisi (PPP) ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz’a (PML-N) yönelik somut adımlar atacağını duyurdu.

Örgütün açıklamasında, Başbakan Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari’nin isimleri doğrudan kullanılarak, "Bu iki parti bize karşı tutumlarını sürdürmeye devam ederse bu partilerin liderlerine karşı eyleme geçilecek. İnsanlar onların yakınında durmamalı" ifadelerine yer verildi.

TERÖR SALDIRILARI 2022'DE ARTTI

TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Örgüt, o tarihten itibaren güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırdı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022’de 506 terör saldırısında 290’ı güvenlik gücü, 311'i sivil olmak üzere 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan’da 2022’deki terör saldırıları 2021’e göre yüzde 15 arttı.