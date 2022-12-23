Pakistan'da bombalı eylem: 'Bir polis memuru öldü'
Pakistan'da intihar bombacısın patlattığı bomba, bir polis memuru öldürdü. Patlamada ayrıca, dördü polis memuru olmak üzere altı kişinin yaralandı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, polisin durdurduğu bir kişi, intihar bombalı eylem gerçekleştirdi. İntihar bombacısının gerçekleştirdiği patlama sebebiyle bir polis memuru öldü.
Pakistan polisi Sohail Zafar Chattha, polis memurlarının bir erkek sürücü ve bir kadın yolcunun bulunduğu şüpheli bir taksiyi takip ettiklerini söyledi.
AFP'nin haberine göre Chattha, polisin, taksiyi durdurduğunu ve uzun saçlı adamdan dışarı çıkmasını istediğini söyledi.
Chatta, adamın dışarı çıktığını ancak hemen arabaya geri binerek bombanın düğmesine bastığını sözlerine ekledi.
Chatta, yolcunun akıbetinin belli olmadığını ancak bir polisin öldüğünün doğrulandığını ve dördü polis memuru olmak üzere altı kişinin de yaralandığını ifade etti.
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