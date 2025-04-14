CIA belgeleri ortaya çıkardı: Sovyet askerlerini "taşa çeviren" uzaylılar

Yayınlanma: 14.04.2025 - 13:46

Güncelleme: 14.04.2025 - 13:46

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) gizliliğini kaldırdığı 250 sayfalık KGB raporu, Soğuk Savaş döneminde Sovyet askerleri ile bir UFO arasında yaşandığı iddia edilen ürkütücü bir olayı ortaya çıkardı.

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından CIA’nin eline geçen belge, kısa süre içinde uluslararası basında gündem oldu.

New York Times’ın haberine göre olay, Ukrayna’da gerçekleştirilen bir askeri tatbikat sırasında meydana geldi.

Raporda, Sovyet askerlerinin tepelerinde “çanak biçiminde bir uçan daire” gördüğü ve karadan havaya füze fırlatarak bu cismi düşürdüğü belirtiliyor.

“23 ASKER TAŞA DÖNÜŞTÜ”

Düşen araçtan çıkan beş kısa boylu, “büyük gözlü ve iri kafalı” varlık, hayatta kalan askerlerin ifadelerine göre birleşerek küresel bir forma büründü. Ardından yayılan yoğun bir ışıkla birlikte patlama gerçekleşti.

Patlamaya doğrudan maruz kalan 23 Sovyet askeri anında taşa dönüştü. Yalnızca gölgede kalan iki asker kurtulabildi.

Raporda, KGB’nin “taşlaşmış askerleri” ve UFO enkazını Moskova yakınlarındaki gizli bir askeri tesise taşıdığı bilgisi de yer alıyor.

Olayı inceleyen Sovyet bilim insanları, yayılan ışığın askerlerin canlı hücre yapısını kireçtaşına benzer bir maddeye dönüştürdüğünü belirledi.

CIA belgede, “Eğer bu KGB raporu doğruysa, bu olay uzaylıların savunma yeteneklerinin insanlığın bugüne kadarki varsayımlarını aştığını kanıtlar” ifadelerine yer verdi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın 2020’de kurduğu Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP) Görev Gücü, benzeri gizemli olayları analiz etmeye devam ediyor. Yetkililer, bu tür raporların doğruluğunun hâlâ teyide muhtaç olduğunu vurgulasa da kamuoyunda tartışmalar büyüyor.