Rus turisti öldüren köpekbalığı mumyalanıyor
Mısır'da tatil yapan Rus turist, uğradığı köpekbalığı saldırısı sonucu öldü. Mısır basını, katil köpekbalığının müzede sergilenmek üzere mumyanlandığını bildirdi.
Rus turist Vladimir Popov, Mısır'ın Hurghada kenti sahilinde yüzdüğü sırada köpekbalığı saldırısında yaşamını yitirdi. Rus turisti öldüren köpekbalığının, müzede sergilenmek üzere mumyalama işlemi başlatıldığı açıklandı.
Al Arabiya'da yer alan habere göre, yerel halkın yakaladığı köpekbalığının mumyalama işlemi, Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Kızıldeniz Koruma Alanı uzmanları tarafından başlatıldı.
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