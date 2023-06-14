Rus turisti öldüren köpekbalığı mumyalanıyor

Yayınlanma: 14.06.2023 - 18:18

Güncelleme: 14.06.2023 - 18:18

Rus turist Vladimir Popov, Mısır'ın Hurghada kenti sahilinde yüzdüğü sırada köpekbalığı saldırısında yaşamını yitirdi. Rus turisti öldüren köpekbalığının, müzede sergilenmek üzere mumyalama işlemi başlatıldığı açıklandı.

Al Arabiya'da yer alan habere göre, yerel halkın yakaladığı köpekbalığının mumyalama işlemi, Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Kızıldeniz Koruma Alanı uzmanları tarafından başlatıldı.