Alanya'da 'ninja köpekbalığı' yakalandı: '49 senedir balıkçıyım, ilk defa gördüm'

Antalya’nın Alanya ilçesinde balıkçı Hüseyin Hanlı (58), 700 metre derinlikte Pasifik kıyılarında yaşayan 'Ninja Lanternshark' türü olduğu söylenen köpekbalığı yakaladı.

DHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 16:02
Alanya'da 'ninja köpekbalığı' yakalandı: '49 senedir balıkçıyım, ilk defa gördüm'
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Alanya’da balıkçılık yapan Hüseyin Hanlı, 700 metre derinlikte, parakete ile 'Ninja Lanternshark' türü olduğunu öğrendiği bir köpekbalığı yakaladı.

Orta Amerika Pasifik Kıyısı'nda yaşayan bir tür olan 'Ninja Lanternshark', siyah rengi ve karanlıkta parlamasıyla biliniyor. 

"İLK DEFA GÖRDÜM"

Yakaladığı köpek balığının İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi tarafından istendiğini söyleyen Hanlı, “49 senedir balıkçılıkla uğraşıyorum. 2 gün önce teknede ismini bilmediğim ve daha önce hiç görmediğim bir balık yakaladım. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi'ndeki yetkililer balığın, ’Ninja Lanternshark' olduğunu söyledi. Balığı, 700 metrede parakete ile yakaladım. Normal balık için parakete attım, köpek balığı geldi. Bu derinlikte yaşayan balıklar su yüzüne çıkınca vurgun yiyor. Dişleri çok keskin. Bu tür bir balığı ilk defa gördüm" dedi.


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