54 yaşındaki pedofili 'fiziksel hadım' edilecek

Yayınlanma: 29.04.2024 - 14:45

Güncelleme: 29.04.2024 - 14:45

ABD'de 54 yaşındaki Glenn Sullivan adındaki bir pedofili, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için 50 yıl hapis cezasına çarptırılmasının yanı sıra "fiziksel hadım" edilecek.

Eyalet savcıları, Glenn Sullivan adındaki pedofilin, kızı taciz ettiğini ve sessiz kalması için "kendisine ve ailesine yönelik şiddet tehditleri kullandığını" söyledi.

Kızın ortaya çıkıp dedektiflere kendisine 'birçok kez' tecavüz ettiğini söylemesinin ardından hamile olduğu anlaşılarak, DNA kanıtları Glenn Sullivan'ın baba olduğunu doğruladı.

50 yıl hapis cezasına çarptırılan Sullivan'ın, savcılarla yaptığı savunma anlaşmasının bir parçası olarak hadım edilmesine karar verildi.

Bölge Savcı Yardımcısı Brad Cascio, "Daha önce üç kişi hakkında hadım kararı verilmişti, ancak bildiğim kadarıyla bu ilk fiziksel hadım kararı. Bu vakanın yeterince güçlü bir vaka olduğunu ve böyle bir eylemi gerektirdiğini düşündüm. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar, kovuşturduğumuz en kötü niyetli suçlardır. Toplumumuzdaki çocuklar için adalet aramak üzere fiziksel hadım da dahil olmak üzere yasama organının bize vermeye istekli olduğu her aracı kullanmak niyetindeyim" dedi.