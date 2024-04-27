ABD’de raydan çıkan yük treni alev aldı

ABD’nin Arizona eyaletinde benzin ve propan taşıyan bir yük treni raydan çıkarak devrildi. Trenden alevler yükselirken, bölgedeki otoyol trafiğe kapatıldı.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 15:01
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ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Lupton yakınlarında benzin ve propan taşıyan bir yük treni raydan çıkarak alev aldı.

Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

New Mexico Eyalet Polisi ve Arizona Kamu Güvenliği Departmanı, Interstate 40 otoyolunun her iki yönde trafiğe kapatıldığını, sürücülerin otoyoldan alternatif rotalara yönlendirildiğini duyurdu.

BNSF Railway şirketi ise enkaz temizleme çalışmalarının sürdüğünü, yaralanan olmadığını, kazanın nedeninin araştırıldığını aktardı.


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