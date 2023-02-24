61 çocuğu var, yalnızca 11'ini tanıyor

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 14:46

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 14:46

Sperm bağışı, dünya çapında oldukça yaygın rastlanılan bir uygulama. Son yıllarda bu sayede çocuk sahibi olan kişilerin sayısı da epey fazla.

California'da yaşayan 31 yaşındaki Kyle Gordy, bugüne dek spermlerini dünya çapında "150'den fazla aileye bağışladığını ve hizmetleri için ayda yaklaşık 50 mesaj aldığını" söylüyor.

Asıl mesleği muhasebecilik olan Gordy, on yıldır yaptığı bağışların ardından "Şimdiye dek babası olduğu çocuklardan 11'iyle tanışmış."

"ÜCRET YOK, HAYRINA BAĞIŞLIYORUM..."

Gordy spermlerini, bekar kadınlar ve çiftlerin sperm bankasına başvurmadan ve fahiş bedeller ödemeden çocuk sahibi olmalarına yardımcı olmak için bağışladığını söylüyor ve bu durumu şöyle açıklıyor:

"İnsanlara yardım etmekten ve çocukların büyüdüğünü ve mutlu olduklarını görmekten keyif alıyorum. Bu işin en güzel yanı da muhtemelen bu. Bugüne dek spermlerimden 61 çocuk doğdu, dokuz tanesi de yolda, bir de hamile kalmak üzere olan bir kişi var, yani yaklaşık 70 çocuğum var. Bu işi tamamen ücretsiz yapıyorum. Yani sadece gönüllüyüm. Bir tür 'hayır işi' olarak da adlandırabilirsiniz..."

İLK BAĞIŞ BİR LEZBİYEN ÇİFTE

Öte yandan ulaşmak istediği herhangi bir sayı olmadığının altını çizen Gordy, ilk bağışını 2014 yılında, şahsen tanıdığı bir lezbiyen çifte yaptığını belirtiyor.

Gordy, olayı şu sözlerle anlatıyor:

"İlişkiler yürümüyordu ve onlara yardım etmek istedim. Sohbet sırasında konu açıldı, bir sperm bankasına gideceğini söyledi ve ben de ona, benim aracılığımla hamile kalabileceğini söyledim, hepsi bu."

SPERM BANKALARI NE KADAR ÜCRET İSTİYOR?

Bunu neden ücretsiz yaptığı sorulan Gordy sözlerine şöyle devam etti:

"Para talep etmiyorum çünkü yaptığımın doğru olduğuna inanmıyorum. Çocukların, bunu para için değil, yardım etmek istediğim için yaptığımı bilerek büyümelerini istiyorum. Bu işi para için yapmadığımı bilmek de güzel bir duygu. Sperm bankaları bu hizmet için bin 500 ila 2 bin 500 dolar (Yaklaşık 28 ila 47 bin TL) talep ediyor."