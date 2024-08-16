62 kişi hayatını kaybetmişti: Pilotun son sözleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:42

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:42

Brezilya'nın en büyük kenti São Paulo'da meydana gelen trajik uçak kazası, tüm dünyada yankı uyandırdı. Kazada, uçağın pilotunun son anlarına dair konuşmaların ortaya çıkması, olayın dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

"HER ŞEY KONTROL DIŞINDA"

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Parana eyaletindeki Cascavel kentinden Guarulhos kentine giden uçak 80 binden fazla kişinin yaşadığı Vinhedo yerleşim bölgesine düştü. São Paulo itfaiyesi, olaydan kısa bir süre sonra kaza alanına ulaştı. Yerdeki kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Yerel televizyon kanalı Globo'nun haberine göre, uçağın pilotu ve yardımcı pilotun son konuşmaları öğrenildi. Pilot ve yardımcı pilot, kazadan sadece bir dakika önce, irtifa kaybı fark ettiler. Pilotun yardımcı pilota "Her şey kontrol dışında" dediği iddia edildi.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'e göre, ATR-72 uçağı Cascavel'den yerel saatle 11:56'da ayrıldı ve son sinyalini yaklaşık bir buçuk saat sonra verdi. Sitede ayrıca, uçağın düşmeden önce 17 bin fit yükseklikte uçtuğu ve 12 bin ila 21 bin fit arasındaki bir irtifada 'şiddetli buzlanma' uyarısı gönderdiği tespit edildi.

İnternette, paylaşılan görüntülerde uçağın hızla alçaldığı, ancak düşmeden önce tamamen kontrolden çıkarak ters döndüğü görülüyor.