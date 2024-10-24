'7 NATO ülkesi, Ukrayna'nın üyeliğine karşı çıkıyor'

Yayınlanma: 24.10.2024 - 13:38

Güncelleme: 24.10.2024 - 13:38

ABD merkezli Politico'nun ismi açıklanmayan dört ABD ve NATO yetkilisi ile diplomata dayandırdığı haberine göre, 7 NATO ülkesi, "Rusya ile doğrudan bir çatışmayı tetikleme" durumu nedeniyle Ukrayna'nın, NATO'ya derhal davet edilmesi yönündeki taleplerini karşılamakta tereddüt ediyor.

Yetkililere göre, Ukrayna'nın, NATO'ya davetini geciktirenlerin başında Almanya ve ABD geliyor.

Politico'nun, ismini vermediği bir NATO yetkilisine dayandırdığı haberde, “(Ukrayna'nın NATO üyeliği) Belçika, Slovenya ya da İspanya gibi ülkeler, ABD ve Almanya'nın arkasına saklanıyor. İsteksizler” ifadeleri yer aldı.

Politico, Macaristan ve Slovakya'nın da Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıktığını yazdı.

Politico'ya konuşan bir başka ABD'li kaynağa göre ise NATO ülkeleri Ukrayna'nın üyeliğini sadece varsayımsal olarak destekliyor ve gerçekten gerçekleşmesi halinde buna aktif olarak karşı çıkacaklar.

Politico, “NATO'nun kilit üyelerinin, Ukrayna'nın üyelik talebini geciktirdiğini, çünkü Rusya ile bir savaşa girmekten endişe ettiklerini” yazdı.

Politico'ya konuşan bir başka ABD'li diplomata göre, Washington yönetimi, AB ülkelerinin çoğunun yakın gelecekte Ukrayna'nın, NATO'ya katılımını desteklemeyeceğine inanıyor.

Diplomat, Ukrayna'ya yönelik olası bir davetin “Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele için gerekli reformlara da bağlı olacağını” söyledi.

ZELENSKİ NE DEMİŞTİ?

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile olan savaşı bitirmeye yönelik “Zafer Planı”nı açıklamıştı.

Bu plan içersinde, Ukrayna'nın derhal NATO'ya davet edilmesi talebi de yer alıyor.