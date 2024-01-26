Avustralya Açık tek erkeklerde ilk finalist Jannik Sinner!

Yayınlanma: 26.01.2024 - 10:21

Güncelleme: 26.01.2024 - 10:21

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta Jannik Sinner, son şampiyon Novak Djokovic'i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Sinner, kariyerinde ilk kez bir grand slam finalinde mücadele edecek.

Bu sonuçla birlikte Djokovic, Avustralya Açık'ta ilk kez bir yarı final/final maçı kaybetti.