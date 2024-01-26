Avustralya Açık tek erkeklerde ilk finalist Jannik Sinner!
Dünya 4 numarası Jannik Sinner, dünya 1 numarası Novak Djokovic'i 6-1, 6-2, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup ederek Avustralya Açık'ta finale çıktı.
Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta Jannik Sinner, son şampiyon Novak Djokovic'i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Sinner, kariyerinde ilk kez bir grand slam finalinde mücadele edecek.
Bu sonuçla birlikte Djokovic, Avustralya Açık'ta ilk kez bir yarı final/final maçı kaybetti.
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