Dinozor tekrardan hayata döndürülüyor: Doğal yaşam alanı kuruldu

Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:09

Güncelleme: 24.11.2023 - 15:09

Mauritian Wildlife Foundation, kâr amacı gütmeyen bir koruma kuruluşu olarak, Colossal Biosciences ile işbirliği yaparak nesli tükenen dinozorlardan biri olan Dodo'nun doğal yaşam alanını inşa edeceğini açıkladı.

Mauritian Wildlife Foundation tarafından yapılan açıklamada, ulusal hükümet ve yerel toplulukların destekleriyle inşa edilecek olan bu doğal yaşam alanlarının, Dodo'nun nesli tükenmeden önce hayatta kaldığı ortamları simgeliyor. Bu alanların inşa edilmesiyle, Dodo'nun yeniden canlandırılmasına yönelik çabalara destek olunması hedefleniyor.

DODO TEKRARDAN HAYATA DÖNDÜRÜLECEK

Colossal Biosciences, yazılım girişimcisi Ben Lamm ve genetikçi George Church tarafından kurulmuş bir şirkettir. Şirket, Dodo'nun genetik dizilimini oluşturarak, Mauritius yakınlarındaki Rodrigues Adası'nda yaşayan nesli tükenmiş bir başka kuş olan Solitaire adlı türün referans genom dizisini elde etmiştir. Ayrıca, Dodo'nun en yakın yaşayan akrabası olan Nicobar Güvercini'nin genomunu da diziliyor.

Bu projenin bir parçası olarak Mauritian Wildlife Foundation, Colossal'ın Dodo'yu diriltme projesine yeniden yabanileştirme ortağı olarak katkı sağlayacak. Vakıf, doğal yaşam alanlarını oluşturarak, ekosistemlerin restorasyonu ve nesli tükenmiş kuşların yeniden doğaya kazandırılmasını destekleyecek.