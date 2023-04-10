78 yaşındaki kadın üçüncü kez banka soymakla suçlandı

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 12:21

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 12:38

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan Bonnie Gooch, gerçekleştirdiği soygun sırasında bir veznedara "sizi korkutmak istemedim" yazılı bir not verdiği iddiası üzerine üçüncü kez banka soymakla suçlandı.

Açılan davada yer alan mahkeme belgelerinde soygun notunda "13 bin küçük banknot" talep edildiği ve "Teşekkür ederim, özür dilerim, sizi korkutmak istememiştim" ifadesinin yer aldığı belirtildi.

İddiaya göre Gooch, veznedara parayı saymamasını ve "sadece vermesini" söyledi.

Kansas City Star gazetesinin haberine göre, 78 yaşındaki kadın, bir finans kurumundan para çalmak ya da çalmaya teşebbüs etmekle suçlanmasının ardından 25 bin dolar kefaletle hapse atıldı.

Savcılar, güvenlik kamerasında kadının tezgâha vurarak veznedardan acele etmesini isterken görüntülendiğini ifade etti.

Savcıların ifadesine göre:

"Memurlar onu 3 kilometreden daha az bir mesafede durdurduğunda, arabanın zeminine dağılmış nakit parayla ve aşırı alkollü halde buldu. Gooch ayrıca, memurlara karşı çok sert davrandı"

Görgü tanıkları, şüphelinin tamamen gri giyindiğini ve plastik eldiven, siyah Covid-19 maskesi ve siyah güneş gözlüğü taktığını söyledi.

Gooch, 1977'de Kaliforniya'da ve 2020'de Kansas'da birer banka soymaktan hüküm giymişti. İkinci soygunla ilgili şartlı tahliyesi Kasım 2021'de sona ermişti.