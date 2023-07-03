79 yaşındaki Mick Jagger ile 36 yaşındaki sevgilisi Melani Hamrick nişanlandı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 07:46

Güncelleme: 03.07.2023 - 07:48

Ünlü İngiliz Rock grubu Rolling Stones'un solisti ve kurucusu Mick Jagger, koreograf ve eski bir balerin olan sevgilisi Melanie Hamrick nişanlandı.

Önceki ilişkilerinden yedi çocuğu olan Mick Jagger'ın, 2014'ten bu yana birlikte olduğu sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile evlilik yolunda ilerlediği öne sürüldü.

36 yaşındaki Hamrick'in nişan parmağında yüzükle görüntü vermesi, söylentilerin artmasına neden oldu.

Hamrick'in daha önce People dergisine verdiği röportajda parmağındaki mücevherin bir "söz yüzüğü" olduğunu söylese de o zamandan beri arkadaşlarına ve ailesine Rolling Stones solisti ile nişanlı olduğunu açıkça belirttiği söyleniyor.

Metro gazetesine konuşan bir kaynak, yakın zamanda New York'a yaptığı bir gezi sırasında Hamrick'in "Amerikan Bale Tiyatrosu'nda olduğunu ve arkadaşlarına Mick ile nişanlandığını söylediğini" öne sürdü.

The Mirror gazetesinde de kaynakların, "Yüzüğünün nişan yüzüğü olduğu çok net. Onlar nişanlandı. Ailesi de nişanlanmalarından dolayı heyecanlı" ifadeleri yer aldı.

Haziran ayında People dergisine konuşan Hamrick, kendini hiç evlenirken görüp görmediği sorulduğunda, "Bilmiyorum. Ben anı yaşayan bir insanım, yani kim bilir" yanıtını vermişti.

Çiftin 2016'da Deveraux Octavian Basil Jagger adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

SEKİZ ÇOCUĞU VAR

İngiliz müzisyen Mick Jagger'ın Melanie Hamrick ile birlikteliğinden doğan oğlunun yanı sıra yedi çocuğu daha var. Sekiz çocuk babası Jagger'ın ilk çocuğu Amerikalı şarkıcı Marsha Hunt ile birlikteliğinden 1970 yılında dünyaya gelen Karis Hunt Jagger.

Ünlü müzisyen 1971 ile 1977 yılları arasında Bianca Pérez-Mora Macias ile evliydi ve bu evlilikten kızı Jade Sheena Jezebel Jagger dünyaya geldi.

Rolling Stones yıldızı model Jerry Hall ile 1977'de ilişkiye başladı ve dört çocukları oldu: Elizabeth ‘Lizzie’ Scarlett Jagger, James Leroy Augustin Jagger, Georgia May Ayeesha Jagger ve Gabriel Luke Beauregard Jagger.

Mick Jagger'ın yedinci çocuğu Lucas Maurice Morad Jagger, Jerry Hall ile birlikteyken bir başka model Luciana Gimenez ile yaşadığı yasak aştan dünyaya geldi. Aldatıldığını öğrenen Jerry Hall ile Jagger 1999'da ayrıldı.

Jagger 2001 ile 2014'teki ölümüne dek moda tasarımcısı L'Wren Scott ile ilişki yaşadı. Ünlü müzisyen daha sonra, şimdiki partneri Melanie Hamrick ile birlikteliğine başladı.