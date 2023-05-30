HBO'nun son efsanesi Succession ekranlara veda etti

Yayınlanma: 30.05.2023 - 14:31

Güncelleme: 30.05.2023 - 14:31

HBO'nun başarılı yapımı Succession, 3 Haziran 2018 yılında gösterime girmişti. Senaryosunda ve yönetmenliğinde İngiliz yazar Jesse Armstrong'un yer aldığı Succession; 26 Mart'ta yayımlanan 4. sezonu ile ekranlara veda etti.

HBO ve HBO Max yöneticisi Casey Bloys; Brian Cox ve Jeremy Strong'un başrolünde yer aldığı dizinin 4. sezonunun final sezonu olacağı belirtmişti. Jesse Armstrong ise yayınlanan bir başka röportajda dizinin final sezonu için kararsız kaldığını söyledi:

"Çok üzgünüm, iyi bir prodüksiyon üzerinde çalışan herkes, özellikle bu sefer ki çok iyiydi ve bunda biraz buruk hissediyorum. Sanırım Londra sokaklarında yalnız ve tedirgin bir şekilde gezerken 'ne halt ettim?' diye kendime soracağım. Muhtemelen altı ay sonra da insanları arayıp herkese yeniden başlamak için hazır olup olmadıklarını soracağım."

SUCCESSİON OYUNCU KADROSU

Dizinin Jeremy Strong, Sarah Snook, Brian Cox, Kieran Culkin, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Alan Ruck, J. Smith-Cameron, Alexander Skarsgård, Justine Lupe, Dagmara Dominczyk, Peter Friedman, Arian Moayed gibi isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor.

SUCCESSİON KONUSU

Dizi, küresel bir medya ve eğlence holdingi olan Waystar RoyCo'nun sahipleri olan Roy ailesinin, aile reisi Logan Roy'un (Brian Cox) sağlığının tehlikede olduğu bir ortamda şirketin kontrolü için mücadele etmesini konu alıyor.