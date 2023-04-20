Alacakaranlık Efsanesi'nin (Twilight) dizisi geliyor

Şimdi ise bir başka eski ünlü film serisi olan Twilight'ın dizisinin geleceği ortaya çıktı.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre, Twilight, film stüdyosu Lionsgate tarafından çekilecek. Kitapların yazarı Stephenie Meyer’ın da dizide yer alacağı belirtildi.

Ancak dizinin şu an çok erken aşamada olduğu iddia ediliyor. Ayrıca dizinin hangi platformda da yayınlanacağı henüz belli değil.