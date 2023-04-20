Alacakaranlık Efsanesi'nin (Twilight) dizisi geliyor
Bir zamanların ünlü film serisi Twilight’ın dizisinin çalışmalarına başlandığı ortaya çıktı.
Son zamanlarda birçok eski film serisinin dizisi gelmeye başladı. Geçen günlerde Harry Potter serisinin dizisi geleceği açıklanmıştı.
Şimdi ise bir başka eski ünlü film serisi olan Twilight'ın dizisinin geleceği ortaya çıktı.
The Hollywood Reporter’ın haberine göre, Twilight, film stüdyosu Lionsgate tarafından çekilecek. Kitapların yazarı Stephenie Meyer’ın da dizide yer alacağı belirtildi.
Ancak dizinin şu an çok erken aşamada olduğu iddia ediliyor. Ayrıca dizinin hangi platformda da yayınlanacağı henüz belli değil.
2017 YILINDA İLK SİNYALLERİ VERİLMİŞTİ
Twilight’ın filmlerinin sonuncusu 2012 yılında yayınlanmıştı. Yayınlanmasından sonra 2017 yılında filmlerin haklarını elinde bulunduran Lionsgate şirketinin CEO’su Jon Faltheimer tarafından “Anlatılacak çok hikaye var” sözleri kullanılmıştı.
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