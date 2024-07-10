Güney Afrika'da safari faciası: Fotoğraf çekmek isteyen turist fil saldırısında ezildi
Yetkililer tarafından adı açıklanmayan 43 yaşındaki erkek bir İspanyol turistin pazar günü Güney Afrika’da Pilanesberg Ulusal Parkı'nı üç kişiyle birlikte çıktığı safari sırasında fil sürüsü tarafından saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği açıklandı.
Emniyet yetkilileri, turistlerin, safari sırasında aralarında yavruların da bulunduğu bir fil sürüsünü gördüklerini, hayatını kaybeden adamın fil sürüsünün fotoğrafını çekmek için araçtan indiğini aktardı.
FOTOĞRAFLARINI ÇEKMEK İSTEDİ, CANINDAN OLDU
Yerel turizm kurulu sözcüsü Pieter Nel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürünün liderinin, yanlarında yavrular olduğu için tedirginleştiğini ve turiste saldırdığını söyledi.
Bir park ziyaretçisi ise yaralı turisti parkın dışına çıkarmak için yanlarından hızla geçen bir ambulans gördüğünü belirtti.
Güney Afrika'da çıkarılan The Citizen gazetesine göre, turist daha sonra hastaneye kaldırıldı ve burada yaralarına yenik düşerek hayatını kaybetti.
The Citizen'a konuşan bir kaynak şu açıklamalarda bulundu:
"Parka gelen ziyaretçiler bunların vahşi hayvanlar olduğunun farkına varmalı. Aracınızdan inip bir hayvana öylece yaklaşamazsınız. Sizi bir tehdit ya da bölgelerini işgal eden biri olarak görebilirler. Bir hayvanla özçekim yapmak ya da yakınlaşmak korkunç sonuçlar doğurabilir."
UYARILARA RAĞMEN ARAÇTAN İNDİ
Güney Afrika Kuzey Batı Parkları ve Turizm İcra Kurulu Başkanı Thami Matshego, yerel haber kuruluşu Netwerk24'e şunları söyledi:
"Turistlere parkı ziyaret ederken araçlarının içinde kalmalarını, hayvanlarla araçlar arasında bir mesafe bırakmalarını, hayvanlara serbestçe hareket etme şansı vermelerini ve araçlardan yalnızca güvenli bir şekilde belirlenmiş alanlarda inmelerini sürekli olarak hatırlatıyoruz. Yolcu arkadaşlarının ve olay yerinde bulunan diğer iki araçtaki yolcuların uyarılarına rağmen, hayatını kaybeden turist onların uyarılarını dikkate almamıştır."
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