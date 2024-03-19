8 yıl sonra bir ilk: Obama'dan süpriz ziyaret

Yayınlanma: 19.03.2024 - 11:03

Güncelleme: 19.03.2024 - 11:03

ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama,, Londra'da Başbakanlık resmi konutu 10 Numara'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

2009-2017 yıllarında Beyaz Saray'daki koltuğa oturan Obama'nın İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştüğü aktarılıyor.

ABD ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre söz konusu resmi olmayan görüşme bir saat sürdü. Ancak görüşmeye ilişkin detaylar paylaşılmmadı.

CNN Türk'ün aktardığına göre, Obama'nın, Obama Vakfı ile yaptığı çalışmalar kapsamında İngiltere'de bulunduğu belirtiliyor.

Obama, Brexit referandumu öncesinde en son 2016'nın Nisan ayında Downing Street'i ziyaret etmişti.