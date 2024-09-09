Zirvede 90 ülke bir araya geldi... Askeri alanda yapay zeka nasıl kullanılacak?

Yayınlanma: 09.09.2024 - 08:01

Güncelleme: 09.09.2024 - 08:03

Güney Kore, yapay zekanın askeri kullanımında sorumlu bir yaklaşım geliştirmek amacıyla pazartesi günü uluslararası bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Zirvede, askeri yapay zekanın kullanımına dair minimum güvenlik önlemleri ve sorumlu kullanım ilkeleri üzerine bir yol haritası oluşturulması hedefleniyor. Ancak varılacak herhangi bir anlaşmanın bağlayıcı bir güce sahip olması beklenmiyor.

ABD ve Çin dahil 90'dan fazla ülke, iki gün sürecek zirveye temsilci gönderdi. Bu zirve, geçen yıl Amsterdam’da düzenlenen ilk toplantının devamı niteliğinde. Amsterdam'daki zirvede, katılımcı ülkeler hukuki bir taahhüt içermeyen mütevazı bir "eylem çağrısı"na destek vermişti.

YAPAY ZEKA VE ASKERİ GÜÇ DENGESİ

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, zirvenin açılış konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşında yapay zeka destekli Ukrayna insansız hava araçlarının (İHA) başarılı bir şekilde kullanıldığını vurguladı. Bakan, "Yapay zeka uygulamaları askeri operasyonel yetenekleri önemli ölçüde artırıyor, ancak bu iki ucu keskin kılıç. Kötüye kullanım durumunda büyük zararlara yol açabilir" dedi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ise zirvede uluslararası hukuka uygunluk ve otonom silahların insan kontrolü olmadan ölümcül kararlar vermesini engelleyecek mekanizmaların tartışılacağını belirtti.

ZİRVEDE BELİRLENECEK İLKELER

Zirvede, NATO ve ABD gibi ülkeler tarafından benimsenen sorumlu kullanım ilkelerine dayanarak, askeri yapay zekanın kullanımında minimum güvenlik standartlarını belirlemeye yönelik bir belge üzerinde anlaşmaya varılması umuluyor. Ancak belgenin ne kadar destek alacağı ve bağlayıcı olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler de, 1983 tarihli Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi (CCW) kapsamında ölümcül otonom silah sistemlerine yönelik kısıtlamalar getirilmesini tartışıyor.

ABD hükümeti ise geçtiğimiz yıl, silahların ötesinde askeri yapay zekanın daha geniş uygulamalarını kapsayan bir "sorumlu kullanım" deklarasyonu başlatmıştı ve 55 ülke bu deklarasyonu imzalamıştı.