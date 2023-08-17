92 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch, Abramoviç'in eski kayınvalidesiyle sevgili oldu

Yayınlanma: 17.08.2023 - 18:08

Güncelleme: 17.08.2023 - 18:08

Fox News, The Wall Street Journal ve New York Post gibi medya kuruluşlarının sahibi olan 92 yaşındaki Rupert Murdoch, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, ördüncü eşi Jerry Hall'dan boşanan 92 yaşındaki ünlü medya milyarderi Rupert Murdoch, polis departmanlarında papaz olarak gönüllü çalışan Ann Lesley Smith ile nişanlandı. Evlilik öncesi terk edilen Murdoch, bilim insanı Elena Zhukova ile sevgili olduğunu açıkladı.

Murdoch, 66 yaşındaki yeni aşkı Zhukova ile eski eşlerinden biri olan Wendi Deng'in ev sahipliğinde düzenlenen bir aile toplantısında tanıştı. Murdoch ve Zhukova çifti, Yunanistan'ın Korfu adasında ünlü Christina O adlı yatla romantik bir gezi sırasında görüntülendi.

Elena Zhukova, Rus milyarder Roman Abramoviç'in eski eşi Dasha Zhukova'nın annesi.