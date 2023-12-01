İsrailli bakandan skandal sözler: Gazze'yi ezmeliyiz

Yayınlanma: 01.12.2023 - 14:25

Güncelleme: 01.12.2023 - 14:26

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarına ara vermeden devam etmesini istedi.

Gazze'nin işgal edilmesi çağrısı yapan Ben-Gvir, "Gazze'yi tüm gücümüzle ezmeli, Hamas'ı yok etmeli ve Gazze Şeridi'ne dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, İsrail ile Hamas arasında varılan ve bu sabah sona eren "insani araya" tepki göstermişti.

İsrailli Bakan, Gazze'ye yönelik saldırılara yeniden başlanmaması halinde Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini dağıtma tehdidinde de bulunmuştu.

İsrail ordusu, 7 günlük "insani aranın" ardından bu sabah Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.