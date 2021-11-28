AB: BioNTech-Pfizer'in 100 günde aşısını varyantlara karşı uyarlaması gerekiyor

28 Kasım 2021 Pazar, 20:45

Letonya'yı ziyaretinde düzenlenen basın toplantısında ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Omikron varyantı hakkındaki soruyu yanıtlayan von der Leyen, varyantın endişe verici olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Bilim insanları ve ilaç firmalarının Omicron varyantı hakkındaki tam resmi görmek için 2-3 haftaya ihtiyacı var" dedi.

Bu süreyi aşılamaları ve takviye dozları artırmak için kullanmak gerektiğini vurgulayan von der Leyen, aşı firmalarıyla AB arasında yapılan sözleşmelerde de olası varyantlara karşı aşıların geliştirilmesine yönelik maddeler bulunduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Bu yaz AB Komisyonu BioNTech-Pfizer ile üçüncü kez sözleşme yapmıştı. Bu, 1,8 milyar doz aşı alımını içeriyordu. Bu sipariş verildi. Ayrıca kullanabileceğimiz opsiyonlar bulunuyor. Sözleşmede belli bir madde de bulunuyor. Bu da zorlu bir varyantın ortaya çıkması halinde BioNTech-Pfizer'in 100 gün içinde aşısını duruma adapte etmesi gerektiğini belirtiyor" diye konuştu.

AB ülkeleri, Omikron varyantının tespit edilmesinin ardından birçok Afrika ülkesinden Avrupa'ya yapılan uçuşları durdurmuştu.