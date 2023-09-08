AB ile Avusturya arasında Rus gazı krizi: AB'li diplomat, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 15:04

Güncelleme: 08.09.2023 - 15:04

Avrupa Birliği'nin (AB) Avusturya Temsilcisi Martin Selmayr'in 6 Eylül'de bir toplantıda Avusturya'ya yönelik ifadelerinin basına yansıması sonrasında ülkede farklı çevrelerden tepkiler gelmeye başladı. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, AB Temsilcisi'ni kullandığı ifadelerden ötürü Bakanlığa çağırdı.

AB Temsilcisi'nin Avusturya'ya yönelik sert ifadeleri, iktidardaki koalisyon ortakları tarafından farklı yaklaşımlarla karşılandı.

İktidarın büyük ortağı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) tepki gösterirken, küçük ortak Yeşiller Partisi Selmayr'in sözlerine hak verdi.

Selmayr'in "doğal gaz satın alınarak savaşın finanse edildiği, doğal gaz faturalarıyla kan parası ödendiği" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Avusturya'nın AB ve Anayasa Bakanı Karoline Edtstadler, AB Temsilcisi'ni "ciddiyetsiz ve taraflı ifadeler" kullanmakla suçladı.

Yeşiller Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Werner Kogler de Rus gazını satıl almanın esasında AB Temsilcisi'nin ifade ettiği anlama geldiğini, bu durumun (Rusya'dan gaz satın almanın) yanlış olduğunu söyledi.

Aşırı Sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) de söz konusu AB Temsilcisi'nin görevden alınmasını istedi. FPÖ, iktidarın büyük ortağı ÖVP'yi de pasif kalmakla itham etti.

AB'nin Avusturya Temsilcisi Martin Selmayr, Viyana'da 6 Eylül'deki konuşmasında, "Aman tanrım, Avusturya'nın doğal gazının yüzde 55'i hala Rusya'dan geliyor. Bu şekilde Avusturya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşını destekliyor ve kimse Viyana Ringstrasse Caddesi'nde (Viyana Ring Caddesi'nde) bunu protesto etmiyor. Doğal gaz faturalarıyla her gün kan parası finanse ediliyor. Bu beni çok hayrete düşürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

AB'DEN TEMSİLCİYE TEPKİ

AB Komisyonu ise temsilcisinin Avusturya'da yaptığı açıklamalara tepki göstererek, bunu "gereksiz ve yakışıksız" bulduklarını bildirdi.

Komisyon sözcülerinden Balazs Ujvari, "Avusturya'daki temsilciliğimizin başındaki kişinin sözcük seçimi sadece gereksiz değil aynı zamanda yakışıksız olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin Rus gazını azaltmaya hep birlikte karar verdiğini ve Avusturya'nın da buna katıldığını hatırlatan Ujvari, "Ancak diplomasi sadece sözlerin içeriği değil, aynı zamanda nasıl söylendiğidir. AB Komisyonunun temsilcileri sözlerini dikkatle tartmalıdır çünkü kendileri bizimle ev sahibi ülke arasındaki elçilerdir" diye konuştu.

Ujvari, AB Komisyonu ile Avusturya arasında Selmayr'ın sözleri hakkında temas bulunduğunu ayrıca Selmayr'ın Brüksel'e geleceğini ve burada Komisyon yönetimiyle görüşeceği bilgisini aktardı.