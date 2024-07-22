AB ile Ermenistan arasında vize muafiyeti trafiği

Yayınlanma: 22.07.2024 - 15:36

Güncelleme: 22.07.2024 - 15:36

Avrupa Birliği sözcüsünün pazartesi yaptığı açıklamada, Ermenistan ile vize muafiyeti görüşmelerinin başladığını duyurdu. Ermenistan Dışişleri bakanı, görüşmelerin “tarihi önem taşıdığını” vurguladı.

AB Konseyi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya ile olan bağlarından uzaklaşmaya çalışan Yerevan’a, vize muafiyeti yanında yaklaşık 10 milyon avro (360 milyon TL) değerinde askeri yardım teklif edildiği de belirtildi.

BATI EKSENİ PEŞİNDE

Ermenistan, Azerbaycan’ın Kafkas ülkesine yaşattığı askeri başarısızlıktan dolayı Rusya’yı sorumlu tutuyor.

Karabağ’ın kurtuluşundan beri Rusya ekseninden çıkmaya gayret eden Ermenistan, batıya yakınlaşma çabası içerisinde.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, “Bu, Ermenistan ve AB arasında gelişen ortaklıkta, çok önemli bir mil taşıdır” açıklamasını yaptı.

YILLAR SÜREBİLİR

Vize serbestisi Ermenistan vatandaşlarına, Schengen Bölgesi içindeki ülkelere vizeye ihtiyaç duymadan kısa ziyaretler yapmasına olanak tanıyacak. Moldova, Ukrayna ve Ermenistan'ın komşusu Gürcistan’a benzeri olanaklar AB tarafından tanınmıştı.

Konsey yaptığı açıklamada vize muafiyetinin ancak Ermenistan'ın belirli “kriterleri” yerine getirmesi halinde uygulamaya konulacağını belirtti. Ermeni medyası sürecin birkaç yıl sürebileceğini bildirdi.