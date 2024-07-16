Ermenistan ile ABD'den ortak tatbikat

Ermenistan'da, ABD ile ortak barışı koruma misyonlarına katılıma hazırlık amacıyla düzenlenen "Eagle Partner 2024" tatbikatı başladı.

AA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 10:24
Ermenistan ile ABD'den ortak tatbikat
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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, tatbikatın açılışı Ermenistan Savunma Bakanlığına bağlı Vazgen Sargsyan Askeri Akademisi'ndeki törenle yapıldı.

Törende, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan, Ermenistan'daki ABD Büyükelçisi Kristina Kvien ile diğer yetkililer hazır bulundu.

Uluslararası barışı koruma misyonlarına katılıma hazırlık amacıyla 15-24 Temmuz'da yapılacak olan "Eagle Partner 2024" tatbikatına Ermenistan Barış Koruma Tugayı, ABD'nin Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri ile Kansas Ulusal Muhafızlarından askerler katılıyor.

Ermenistan ile ABD arasında Eylül 2023'te de uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birliklerin birlikte çalışabilirlik düzeyini geliştirmek maksatlı "Eagle Partner 2023" tatbikatı yapılmıştı.


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