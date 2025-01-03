AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tüm programlarını iptal etti: 'Mücadele ediyor'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ciddi bir zatürre rahatsızlığı geçirdiği, ocak ayının ilk iki haftası için tüm programlarını iptal ettiği bildirildi. AB Komisyonu Sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, "Başkan ciddi bir zatürre ile mücadele ediyor" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tüm programlarını iptal etti: 'Mücadele ediyor'
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AA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 20:29

AB Komisyonu Sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, yaptığı açıklamada, "Başkan, ocak ayının ilk iki haftası için dış programlarını iptal etti. Ciddi bir zatürre ile mücadele ediyor" bilgisini paylaştı.

De Keersmaecker, von der Leyen'in bu akşam Polonya'nın AB Dönem Başkanlığını üstlenmesi nedeniyle Gdansk kentinde düzenlenecek açılış programına da bu nedenle katılmadığını kaydetti.

Alman siyasetçi von der Leyen, 6-9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda ikinci kez AB'nin yürütme organı Komisyonun Başkanlığı görevini üstlendi.

Yeni Komisyon, 1 Aralık 2024'te görevine başladı.


Etiketler: #AB Komisyonu #AB #iptal

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