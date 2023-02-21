AB Komisyonu üyesi Varhelyi, Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 20:46

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 20:46

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Komşuluk ve genişlemeden sorumlu AB Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç adına Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, ülkemizde yaşanan depremler sonrasında, AB’nin aday ülke Türkiye’yle dayanışmasını sergilemek, desteğini ve taziyelerini iletmek amacıyla 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Komiser Varhelyi ve Bakan Forssell Ankara’da Sayın Bakanımızla bir araya gelerek, AB’nin deprem bölgesine ilave yardımlarını ve önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası konferansın düzenlemelerini ele alacaklardır" denildi.