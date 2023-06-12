Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Dendias: 2020'de Türkiye ile savaşın eşiğine geldik

Yayınlanma: 12.06.2023 - 13:14

Güncelleme: 12.06.2023 - 13:14

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini'ye verdiği demeçte Türkiye'ye mesajlar gönderdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olmasına ilişkin Dendias, "Erdoğan'ın sadece kendi ülkesinde değil, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde de yeni bir başlangıç yapmaya çalıştığı aşikâr" ifadelerini kullandı.

Dendias, "Elbette bu yeni başlangıç noktasının ne yönde ilerleyeceği konusunda bir sonuca varmak için henüz çok erken. Asıl soru Erdoğan'ın 21. yüzyılda Türkiye için bundan sonra ne istediğidir. Bu soru henüz yanıtlanmayı bekliyor. Erdoğan'ın, Avrupa ve Yunanistan ile yakın ilişkiler kurmak isteyen müreffeh bir Türkiye yönünü seçeceğini umuyorum. Kendi iradesini komşularına dayatmaya çalışan bir bölge ülkesi, yarı 'süper güç' yönünü değil" dedi.

"FIRSAT PENCERESİNİN AÇIK KALACAĞINA İNANIYORUM"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki "fırsat penceresi"ne değinen Dendias, "Depremden etkilenen bölgelere yaptığım ziyaretin ardından Türkiye ile ilişkilerimizde oluşan fırsat penceresinin açık kalmasını ümit ve temenni ediyorum. Elbette, Türk kurumlarının bir kısmına 'sızmış' olan asılsız 'Mavi Vatan' teorisi gibi kimsenin görmezden gelemeyeceği nesnel sorunlar da var" diye konuştu.

"Türkiye'nin ihtiyacı olan şeyin bir paradigma değişikliğine gitmek" olduğunu ve "Yunanistan'a ilişkin çıkarlarının ne olduğunu net bir şekilde görmesi" gerektiğini kaydeden Dendias, "Bize gelince, benim önerdiğim şey Türkiye ile diyalog kapılarını açık tutmaktır. Her halükarda, elbette, tartışmanın çerçevesinin ne olduğunu açıkça belirttik: kıta sahanlığı ve MEB konusundaki tek ve yegane farklılığımız" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ BİR ÇATIŞMANIN EŞİĞİNDEYDİK"

Dendias, "Türkiye ile sahada, bazen gün ışığına çıkan bazen de çıkmayan, potansiyel olarak tehlikeli birkaç tırmanma vakası yaşandığını" kaydetti.

Dendias, Ağustos 2020'de yaşanan gerginliğe atıfta bulunarak şöyle devam etti:

"Risk özellikleri taşıyan spesifik bir olay seçmem gerekseydi, bu, Türkiye ile gerçekten askeri bir çatışmanın eşiğinde olduğumuz Ağustos 2020'de Türk araştırma gemisi "Oruç Reis"in sismik araştırmalar için yola çıkması olurdu. Dışişleri Bakanlığı'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nda ve Genelkurmay Başkanlığı'nda iki ülkenin büyük deniz birliklerinin çatıştığı bilgisi bize ulaştığında, bundan sonra ne olacağı konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu sizden saklamayacağım. Deniz subaylarımız soğukkanlı davrandılar, ancak bu olay, özellikle uzun süreli gerginlik dönemlerinde 'kaza' riskinin mevcut olduğunun da bir kanıtı oldu. Ancak aynı zamanda, aynı krizde Yunanistan'ın 'kırmızı çizgilerini' net bir şekilde belirlediğini de kanıtladı."

"BU DURUMDAN TAMAMEN TÜRKİYE SORUMLUYDU"

Dendias, Türkiye ile yaşanan bir diğer önemli gerginliğin Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sözleri olduğunu belirtti.

Dendias, "Bakanlık dönemim boyunca unutamayacağım bir diğer an ise Ankara ile iletişim köprülerinin tamamen kesilmesiydi ki bu durumdan tamamen Türk tarafı sorumluydu, zira Ankara'dan gelen mesaj Atina'nın tüm yetkililerine açıktı. Ancak Dışişleri Bakanı olmadan önce birkaç yıldır tanıdığım Erdoğan ile 29 Haziran 2022'de Madrid'deki NATO toplantısında tesadüfen yollarımız kesiştiğinde, kendisinden Mevlüt Çavuşoğlu'nun acil iletişime ihtiyaç duyduğu konularda benimle konuşmasına izin vermesini istedim, böylece herhangi bir tırmanmayı önleyebilecektik. O zaman Erdoğan cevap vermedi" dedi.

Dendias, "Ancak birkaç saat sonra mevkidaşımla toplantı koltuklarının arkasındaki koridorda buluşup bir süre konuştuğumuz için iznin verilmiş olmasını takdir ediyorum. Bu, Yunan ve Türk yetkililer arasında uzun zamandır gerçekleşen ilk temas oldu ve tabii ki Miçotakis'i de bu konuda bilgilendirdim" diye ekledi.