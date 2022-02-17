AB, Macaristan ve Polonya'dan fonları kesebilir

17 Şubat 2022 Perşembe, 14:39

Avrupa Birliği (AB)'nin en yüksek mahkemesi çarşamba günü, demokratik değerlere destek niteliğindeki bir kararda, 27 ulustan oluşan bloğun, hukukun üstünlüğü ilkelerini ihlal etmeleri durumunda üye ülkelere destek ödemelerini askıya alabileceğini söyledi.

AB'nin bu tür bir eylemde bulunma hakkına itiraz eden Macaristan ve Polonya'nın sağcı hükümetleri, kuralın uygun bir yasal temelden yoksun olduğunu ve ulusal iş yürütmelerine temelde müdahale edeceğini öne sürerek karşılık verdi.

'DEMOKRATİK NORMLAR'DAN UZAKLAŞMIŞLARDI

ABC News'ün haberine göre, AB fonlarının büyük alıcıları olan her iki ülke de, yargı üzerinde aşırı kontrol uygulamak, medya özgürlüğünü boğmak ve LGBT bireylerin haklarını inkar etmek gibi politikalarla demokratik normlardan uzaklaştıkları için son birkaç yılda giderek artan eleştirilere maruz kaldılar.

Avrupa Adalet Divanı çarşamba günkü kararında, demokratik ilkeler söz konusu olduğunda, “Avrupa Birliği, yetkileri dahilinde bu değerleri savunabilmelidir” dedi.

Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune AB yasama meclisine yaptığı açıklamada, "Gerekli olan yasal yetkiye sahibiz. Hukukun üstünlüğü bizim hazinemizdir" dedi.

Mahkeme kararı, AB kurumlarının temel demokratik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri herhangi bir hükümetten fon kesintisi yapmasının önündeki son yasal engeldi. AB'nin blok içinde demokratik bir çatlağın derinleşmesini önlemek için en güçlü silahı olarak görülen kural, 14 ay önce onaylandı, ancak yürütme Avrupa Komisyonu bunu uygulamak için bekledi.

'KASVETLİ BİR TARİH'

Yargıçların bağımsızlığını aşındırdığı düşünülen değişikliklerin çoğundan sorumlu olan Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, mahkemenin bu hamlesini bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Ziobro, "Tarih kitaplarına yazılacak kasvetli bir tarih" dedi. AB, bir özgürlük alanından, bu özgürlüğü üye devletlerden almak ve egemenliklerini sınırlamak için hukuka aykırı şiddet kullanmanın mümkün olacağı bir alana dönüşüyor.”

Çarşamba günkü kararla doğrudan bağlantılı olmayan genişletilmiş mali inceleme nedeniyle, Polonya henüz AB'nin pandemi kurtarma fonundan yaklaşık 41 milyar avro alamazken, Macaristan'ın 8 milyar doları da ertelendi. Bu fonlar artık karar nedeniyle daha fazla tutulabilir.