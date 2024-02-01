AB midye yasağını uzattı: 'Türkiye'de denetimler kötü'

AB komisyonu, Türk yetkililer tarafından resmi kontrollerin uygulanmasında sorunlar tespit ettiği çift kabuklu yumuşakça ithalatına yönelik kısıtlamaları uzattı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 01.02.2024 - 15:36
AB midye yasağını uzattı: 'Türkiye'de denetimler kötü'
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Avrupa Komisyonu, Türkiye'den istiridye ve midye gibi çift kabuklu yumuşakça ithalatına yönelik kısıtlamaları uzatma kararı aldı. Alınan tedbirlerin Aralık 2026'ya kadar geçerli olacağı belirtildi.  

Canlı ve soğutulmuş çift kabuklu yumuşakçaların raf ömrünün kısa olması sebebiyle sınırda test yapılamadığına dikkat çekilirken bu sebeple ithalatın yasaklandığı belirtildi. Dondurulmuş ve işlenmiş çift kabuklu yumuşakça sevkiyatları deniz biyotoksinleri açısından, dondurulmuş yumuşakça sevkiyatları ise E. coli (kolibasili) açısından testlerden geçiriliyor.

Tedbirler, Avrupa'ya gönderilen çift kabuklu yumuşakçaların üretiminde Türk yetkililer tarafından resmi kontrollerin uygulanmasında sorunlar tespit eden ve üye devletlerin mikrobiyolojik kaygılar nedeniyle Türkiye'den uygun olmayan sevkiyatları rapor ettiği Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü denetimlerinin ardından uygulamaya kondu.

2022 ve 2023 yıllarında yapılan denetimlerde çift kabuklu yumuşakçalara yönelik kontrol sisteminde bazı eksiklikler tespit edilirken yapısal gıda güvenliği eksiklikleri Avrupa Birliği ülkelerini harekete geçirmişti. 


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