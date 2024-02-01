Lamborghini ailesinde 'DNA' depremi: 'Yüzde 100 kanıtlandı!'

Yayınlanma: 01.02.2024 - 15:09

Güncelleme: 01.02.2024 - 15:13

İtalya'nın Napoli kentinde yaşayan güzellik uzmanı Flavia Borzone, DNA kanıtına sahip olduğunu öne sürerek Lamborghini ailesinin kızı olduğunu iddia etti.

Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, 35 yaşındaki Borzone, sözde kız kardeşi Elettra'nın DNA'sını, kullandığı pipet üzerinden alması için özel dedektif tuttu.

Açılan davada, DNA örneğinin Ferrara Üniversitesi'nde test edildiği ve uzmanların genetik örneğin Borzone ve Elettra'nın aslında akraba olduklarını kanıtladığı açıklandı.

Gayri meşru mirasçı Borzone, 76 yaşındaki Tonino Lamborghini ve annesi Rosalba Colossimo'nun 1980 yılında arabasıyla geçerken bir otobüs durağında tanıştığını ve Lamborghini'nin annesine arabayla bırakmayı teklif ettiğini öne sürdü. İkilinin daha sonra bir ilişkiye başladıklarını söyleyen Borzone, bu ilişkinin 1988 yılında Borzone'nin doğmasıyla sona erdiğini iddia etti.

Borzone'nin avukatı Sergio Culiersi, "yüzde 100" geçerliliği olan kanıtın "reddedilemez" olduğunu belirtse de Tonino Lamborghini, Borzone'nin kendi kızı olduğunu reddetti ve Borzone ile annesine iftira davası açtı.

Ancak Borzone, Tonino Lamborghini ile 2019 yılında buluştuğu sırada gizlice kaydettiği ve "Colossimo ile bir ilişkisi olduğunu kabul ettiği" ses kaydı olduğunu belirtti.

Lamborghini'nin avukatı, Elettra'nın DNA'sını vermeye rıza göstermediği için iddiasını "hukuka aykırı" olarak nitelendirdi.

Borzone'nin avukatı ise, "yıllarca babasının kim olduğunu bilmeden yaşayan Borzone, bay Lamborghini'yi rencide etmek istemedi ve sadece kızı olarak tanınmak istediğini göstermeyi hedefledi" dedi.

Borzone'un annesi de kızının Lamborghini'nin servetini istemediğini, sadece babasının gerçekte kim olduğunu bilmek istediği konusunda ısrar etti.

Colossimo, "Her şey parayla ilgili olsaydı, tüm bunları Flavia iki yaşındayken yapardım" dedi.

Duruşmaya mart ayında yeniden devam edilecek.