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AB, Moldova'da sivil misyon başlattı

Avrupa Birliği (AB), Moldova'da güvenlik sektörünün dayanıklılığını güçlendirmek için sivil misyon başlattığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 22.05.2023 - 15:32
AB, Moldova'da sivil misyon başlattı
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AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGDP) kapsamında Moldova'da AB Ortaklık Misyonu'nu (EUPM Moldova) başlattığı belirtildi.

Açıklamada, Moldova makamlarının talebi üzerine 24 Nisan'da resmi olarak kurulan misyonun, ülkenin kriz yönetimi yapılarının güçlendirilmesine katkıda bulunmayı, siber güvenlik dahil olmak üzere hibrit tehditlere karşı dayanıklılığını artırmayı, yabancı bilgi manipülasyonu ve müdahalesine karşı koymayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Moldova'yı istikrarsızlaştırma çabaları, Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmasından bu yana gözle görülür şekilde arttı. Bu, AB'nin dış sınırlarının istikrarı ve güvenliği için doğrudan bir tehdit oluşturuyor" ifadesi kullanıldı.


Moldova AB Rusya

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